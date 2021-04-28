Возле Генпрокуратуры митингуют предприниматели. Просят защитить малый бизнес

В Бишкеке возле здания Генпрокуратуры митингуют более 20 предпринимателей. Они заявляют, что бывший депутат Жогорку Кенеша Жылдызкан Жолдошова препятствует ведению их бизнеса.

Они держат плакаты с надписями: «Почему прокуратура вместо защиты интересов малого бизнеса занимается гонением?», «Жылдызкан Жолдошова кошмарит малый бизнес, оградите нас от ее нападок».

«У бывшего депутата тоже есть бизнес, такой же, как и у нас (в основном это косметическая продукция). Почему госорганы лоббируют ее интересы и устраняют конкурентов руками прокуратуры? Президент сам говорил, что бизнесу создадут все условия и ограничат необоснованные проверки, однако по факту ничего подобного не происходит. Мы обращаемся к президенту, главе ГКНБ и генпрокурору», — говорят митингующие.