Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета

Власти Кыргызстана предлагают повысить тарифы на электроэнергию. Для большинства жителей страны оплата вырастет вдвое. Правда, чиновники энергоотрасли убеждают, что существенного роста не будет: да, платить придется больше, но не намного.

В Госагентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГАРТЭК) рассказали, как будут выглядеть начисления.

Кто и сколько будет платить

По данным на февраль 2021 года, в распределительных компаниях всего по республике насчитывалось 1 миллион 366 тысяч 878 бытовых абонентов.

В том числе 187 тысяч 526 абонентов (14 процентов) проживают в тяжелых, неблагоприятных природно-климатических условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах. Для потребителей этой категории предлагается отменить установленный лимит потребления электрической энергии в объеме и установить единый тариф в размере 104 тыйынов за 1 киловатт-час.

Для 110 тысяч 518 семей (8 процентов от всех бытовых абонентов) предлагается установить тариф в 74 тыйына за 1 киловатт-час.

Эти абоненты — получатели государственных пособий по малообеспеченности «Үй-бүлөгө көмөк». Кроме пониженного тарифа, им также отменят лимит на потребление электричества.

Для остальной части населения — 78 процентов абонентов — тариф на электрическую энергию предлагается установить в размере 148 тыйынов за 1 киловатт-час. Это единственная категория, для которой лимит потребления электроэнергии сохраняется.

В качестве временной меры предлагается в осенне-зимний период при потреблении электрической энергии свыше 1 тысячи киловатт-часов установить тариф 229,6 тыйына.

Если не превышен лимит

Даже если не превышать установленный лимит в 1 тысячу киловатт-часов, сэкономить все равно не получится. Счета за электронергию вырастут на четверть.

Итак, за месяц вы потратили 1 тысячу киловатт-часов.

По действующим тарифам вы заплатите:

700 кВт/ч * 77 тыйынов = 539 сомов;

300 кВт/ч * 216 тыйынов = 648 сомов.

Итого: 539 сомов + 648 сомов = 1 тысяча 187 сомов в месяц.

По предлагаемому тарифу 148 тыйынов за 1 киловатт-час:

1 000 кВт/ч * 148 тыйынов = 1 тысяча 480 сомов в месяц.

Разница составит 293 сома в месяц, или 10 сомов в день.

Не умеешь экономить? Плати больше

А вот при расходе свыше 1 тысячи киловатт-часов траты становятся еще выше.

При потреблении до 1,5 тысячи киловатт-часов в месяц по действующим тарифам придется заплатить:

700 кВт/ч * 77 тыйынов = 539 сомов;

800 кВт/ч * 216 тыйынов = 1 тысяча 728 сомов.

Итого: 539 сомов + 1 728 сомов = 2 267 сомов в месяц.

По предлагаемому тарифу:

1 000 кВт/ч * 148 тыйынов = 1 тысяча 480 сомов;

500 кВт/ч * 229,6 тыйына = 1 тысяча 148 сомов.

Итого: 1 тысяча 480 сомов + 1 тысяча 148 сомов = 2 тысячи 628 сомов в месяц.

Разница составит 361 сом в месяц, или 12 сомов в день.

Если же потребление зимой будет 2 тысячи киловатт-часов, то по действующим тарифам придется платить:

700 кВт/ч * 77 тыйынов = 539 сомов;

1 300 кВт/ч * 216 тыйынов = 2 тысячи 808 сомов.

Итого: 539 сомов + 2 тысячи 808 сомов = 3 тысячи 347 сомов в месяц.

По предлагаемому тарифу:

1 000 кВт/ч * 148 тыйынов = 1 тысяча 480 сомов;

1 000 кВт/ч * 229,6 тыйына = 2 тысячи 296 сомов.

Итого: 1 тысяча 480 сомов + 2 тысячи 296 сомов = 3 тысячи 776 сомов в месяц.

Разница составит 429 сомов в месяц, или 14 сомов в день.

Тарифы будут только расти

В Госагентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса отмечают, что новые тарифы позволят покрыть дополнительные затраты и достичь в среднесрочной перспективе покрытия тарифами стоимости электрической энергии. Поэтому и начата разработка проекта новой среднесрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергию.

Кроме повышения тарифов в 2021 году, предлагается их дальнейшее изменение.

Предлагается корректировка тарифов на электрическую и тепловую энергию для всех потребителей на уровень инфляции.

В ГАРТЭК также подчеркивают: действующие сейчас тарифы на электрическую энергию для конечных потребителей устанавливаются на уровне ниже себестоимости. Это приводит к ежегодному дефициту денег в отрасли, увеличению перекрестного субсидирования, неравному и несправедливому подходу к потребителям электро- и теплоснабжающих организаций при установлении тарифов на электрическую энергию для конечных потребителей. Чтобы изменить ситуацию, предлагается проводить экономически обоснованную тарифную политику.