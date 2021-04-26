ГРС изготовила 60 ID-карт для памирских кыргызов, получивших гражданство КР

Государственная регистрационная служба оформила и изготовила 60 ID-карт для людей, получивших гражданство Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Жайылском районе Чуйской области 12 граждан КР получили свой первый документ, удостоверяющий личность. Они прибыли с Памира Исламской Республики Афганистан. В Нарынской области четверо памирских кыргызов получили паспорта.

«Остальные 44 новоиспеченных кыргызстанца получат свои документы в ближайшее время. Напомним, что по указу президента 106 этнических кыргызов приняты в гражданство страны. Все эти люди получили статус гражданина Кыргызстана в упрощенном порядке согласно законодательству. Со своей стороны Государственная регистрационная служба в срочном порядке документировала данную категорию людей и изготовила паспорта, удостоверяющие личность гражданина КР», — говорится в сообщении.