Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По данным BBC, в Индии почти 350 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день, каждые четыре минуты в столице страны Дели умирает один человек. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что государство находится в эпицентре коронавирусного шторма.
Общее число зараженных коронавирусом составило почти 20 миллионов человек, по этому показателю Индия занимает второе место после США.
«Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию», — сказал премьер-министр Индии в радиообращении к народу.
Как рассказал один из работников уличного крематория, все выглядит так, как будто идет война.