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Общество

Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице

Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным BBC, в Индии почти 350 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день, каждые четыре минуты в столице страны Дели умирает один человек. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что государство находится в эпицентре коронавирусного шторма.

Трупы умерших от коронавируса людей сжигают прямо на улице из-за нехватки мест, а во многих больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов.

Общее число зараженных коронавирусом составило почти 20 миллионов человек, по этому показателю Индия занимает второе место после США.

«Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию», — сказал премьер-министр Индии в радиообращении к народу.

Как рассказал один из работников уличного крематория, все выглядит так, как будто идет война.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191569/
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