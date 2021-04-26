Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным BBC, в Индии почти 350 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день, каждые четыре минуты в столице страны Дели умирает один человек. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что государство находится в эпицентре коронавирусного шторма.

Трупы умерших от коронавируса людей сжигают прямо на улице из-за нехватки мест, а во многих больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов.