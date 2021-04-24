Подкуп избирателей. Свидетельницу по делу отпустили под подписку о невыезде

Свидетельницу по делу о подкупе избирателей Юлию Б. отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщили адвокаты задержанной.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, в Бишкеке задержали свидетеля по делу о подкупе избирателей. По данным милиции, при задержании девушка оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Сама же Юлия Б. отрицает свою вину. Она утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.