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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Подкуп избирателей. Свидетельницу по делу отпустили под подписку о невыезде

Свидетельницу по делу о подкупе избирателей Юлию Б. отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщили адвокаты задержанной.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, в Бишкеке задержали свидетеля по делу о подкупе избирателей. По данным милиции, при задержании девушка оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Сама же Юлия Б. отрицает свою вину. Она утверждает, что к ней применялись пытки во время допроса по делу, к которому она не имеет никакого отношения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191389/
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