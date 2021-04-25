Четвертый год в Кыргызстане ремонтируют дорогу Бишкек — Кара-Балта. Казалось бы, ездить по дороге уже должно быть комфортно. Но нет, асфальт все еще уложен не везде. И это не только создает километровые пробки, но и дополнительные расходы на ремонт автомобилей.

Новые участки — новые пробки

7,4 километра

В ноябре 2020 года в Министерстве транспорта, строительства, архитектуры и коммуникаций сообщили, что участок трассы Бишкек — Кара-Балта с 8-го по 16-й километр все-таки реконструируют. С подрядной компанией Сhina Railway № 5 заключено соглашение для реконструкции на дополнительном участке автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью. Завершены работы по его топографическому исследованию.

«Ведутся переговоры с компаниями, владеющими подземными коммуникациями в придорожной полосе, и производится перенос собственности. Ожидается, что весной 2021-го на участке начнут полномасштабные строительные работы», — рассказали в ведомстве.

Участок, который собираются делать, — один из самых оживленных. Это часть трассы от авторынка и до въезда в столицу.

Пока особых дорожных работ на участке нет. Подрядчик занимается подготовительными мероприятиями. Обустраивает водоотводные мосты и каналы. Автолюбителям и местным жителям от этого не легче.

На практике эти работы принесли больше проблем, чем пользы. Проехать этот участок дороги теперь крайне сложно. Отдельные участки периодически перекрывают. Причем никогда точно не знаешь, где тебя ждет «сюрприз».

«Уже который год на дороге идет ремонт. Но я все никак не пойму логики строителей. Например, в районе авторынка они делают новые водоотводные каналы. Вместо того чтобы закрыть один участок, провести там все нужные работы, все происходит в точности до наоборот. Они сделали только канал, при этом испортив асфальт, а потом закрыли следующий участок. А то, что покореженный асфальт убивает «ходовку», никому нет дела», — возмущается водитель маршрутки Каныбек, который каждый день ездит по этой трассе.

К разбитому асфальту добавляются еще и пробки. Уже с 7-8 утра здесь крайне сложно проехать. А в выходные без лишней надобности и вовсе лучше не соваться. Застрянешь часа так на полтора в лучшем случае. Те, кто едут в Бишкек на своих автомобилях, теперь стараются объезжать этот участок дороги.

Уроки плавания от дорожников

И если авторынок еще хоть как-то можно объехать, то избежать столкновения с разбитой трассой в Сокулуке вряд ли получится. Асфальт там сняли еще в прошлом году. Да так и оставили на всю зиму. А ведь трасса оживленная. Каждый день по ней проезжают тысячи автомобилей, в том числе и большегрузы.

Фото 24.kg. После дождей водителям приходится плыть, а не ехать

За зиму дорогу разбили. Во время дождей она больше похожа на одну огромную грязевую лужу. И автовладельцам приходится не только уметь водить машину, но обладать навыками автомобильного плавания.

В апреле здесь все-таки появилась строительная техника. Дорогу даже начали готовить к укладке асфальта. Но делается это тоже по очень странной логике подрядчиков. Они могут заасфальтировать метров 15 трассы. Но дорога до нового асфальта и после него разрыта.

«Ну и какой толк от того, что этот асфальт тут есть. Проезд по дороге все равно не откроют до того, как не сделают участок полностью», — возмущается местный житель.

Как облететь Сокулук

Сколько радости было у водителей, когда в центре Сокулука начали готовить трассу к укладке асфальта. Но зря. Дорогу не заасфальтировали до сих пор. Зато увеличилась протяженность участка, где водителями приходится ехать только по одной полосе движения.

Из-за ремонта дороги в центре Сокулука пробки с самого раннего утра.

Проезжать участок приходится не позднее 7.30-8 утра, а то и раньше. Тогда успеваешь преодолеть участок хотя бы за полчаса. Весь остальной день, вплоть до позднего вечера, на это придется потратить часа полтора. А ведь раньше за это же время вполне можно было добраться из Кара-Балты в центр Бишкека.

На этой территории есть объезд. Но до него еще нужно добраться. А потом умудриться повернуть направо, находясь в левой полосе движения. При этом надо как-то протиснуться между пешеходами и маршрутными бусиками.

Участок Бишкек — Кара-Балта реабилитируют в рамках проекта «Улучшение транспортного коридора Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 3 (автомобильная трасса Бишкек — Ош, фаза 4)». В прошлом году Минтранс обещал, что работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершатся в июне 2021 года. Срок реализации проекта по реконструкции дороги пришлось продлить из-за технических причин и воздействия пандемии COVID-19. Были задержки в вопросе отвода земель под карьеры и камнедробильной установки.

Но судя по тому, как работы ведутся сейчас, скорее всего, этого не случится. И еще год людям придется ездить по убитой дороге, копя деньги на ремонт автомобилей и покупку новой резины.