COVID-19. ЦГСЭН Бишкека предложил временно приостановить даваат, намазы и ифтары

Центр госсанэпиднадзора Бишкека предложил временно приостановить проведение даваата и массовых мероприятий, таких как жума намаз, айт намаз и ифтар. Фотографию санитарного предписания 24.kg прислал читатель.

Фото читателя 24.kg. Предписание Центра госсанэпидемнадзора Бишкека

Глава ЦГСЭН Кубан Кундашев отметил, что в Бишкеке растет число болеющих COVID-19 и внебольничной пневмонией.

«На этих мероприятиях собирается много людей. Конечно, это важные для каждого мусульманина ритуалы, но не стоит забывать о своем здоровье. Мы направили предписание, свое предложение, теперь ДУМК должно принять решение. Если не полностью приостановить, то хотя бы ограничить количество людей», — отметил он.