Кыргызстан импортирует из Казахстана 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии

Кыргызстан и Казахстан договорились о взаимном товарообмене электроэнергией общим объемом 900 миллионов киловатт-часов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев.

По его словам, изначально Казахстан выставил цену в 2,9 цента за 1 киловатт-час электроэнергии. Но она неприемлема для Кыргызстана, поэтому предложена цена на уровне 2020 года — 2,4 цента.

«По итогам переговоров мы договорились об импорте 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Возвращать их мы будем равными долями в течение трех лет. При этом за транзит электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан, а потом из Кыргызстана в Казахстан — при возврате будет платить Казахстан. Так что мы еще и заработаем на этом», — рассказал Кубанычбек Турдубаев.

Он также отметил, что Кыргызстан договорился о товарообмене электроэнергией и с Узбекистаном. Благодаря этому уже удалось накопить 628 миллионов кубометров воды.