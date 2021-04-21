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Общество

Привлечь к ответственности руководство ОТРК за рекламу аконита требуют юристы

Юристы Центра Медиа Развития просят привлечь к ответственности редакцию телеканала «Ала-Тоо 24» ОТРК за рекламу ядовитого вещества на основе иссык-кульского корня (аконита). Об этом 24.kg сообщили в общественном фонде.

Уточняется, что 17 апреля в эфире канала «Ала-Тоо 24», входящего в телесемейство Общественной телерадиокорпорации, в выпуске новостей показали сюжет о настойке корня ядовитого растения — аконита джунгарского, в народе называемого иссык-кульским корнем. Растение возглавляет список ядовитых растительных препаратов ВОЗ. Неправильное его употребление даже при малейшей ошибке может привести к смерти человека.

В сюжете дается информация, которая фактически является рекламой настойки иссык-кульского корня в качестве лекарства от коронавируса.

Из жалобы Центра Медиа Развития

«В эфире также демонстрируется пластиковая бутылка со светлой мутной жидкостью, этикеткой белого цвета с изображением гор, по-видимому, с раствором иссык-кульского корня. Такая демонстрация товара фактически является рекламой лекарственного препарата, который не сертифицирован и, более того, является смертельно опасным», — отмечает директор фонда Нургуль Абдыкеримова.

В материале журналист приводит комментарии народной целительницы Ажарбубу Жамангуловой и «эксперта» Кыяса Молдокасымова.

Более того, журналисты взяли интервью у псевдолекаря Хашима Зайналиева, которому запрещено заниматься медицинской практикой, так как его лечение ранее приводило к смертям людей. Сам канал в декабре 2018 года показывал сюжет о нем, называя его «лекарем-калекарем».

«То есть фактически весь новостной сюжет является рекламой настойки иссык-кульского корня мутно-белого цвета в прозрачной пластиковой бутылке с этикеткой с изображением гор. По закону реклама не должна побуждать граждан к насилию, агрессии и опасным действиям, создающим угрозу их жизни и здоровью, а также призывающим к беспорядку и панике. Этот новостной сюжет фактически призывает граждан использовать крайне ядовитую настойку в качестве лекарства от коронавируса, что может повлечь угрозу здоровью и жизни таких граждан», — говорится в обращении.

В Центре Медиа Развития также заметили, что реклама медикаментов, изделий медназначения и медтехники при отсутствии разрешения на их производство или реализацию, а также реклама методов лечения, профилактики, диагностики, реабилитации при отсутствии разрешения на оказание таких услуг, выдаваемого Министерством здравоохранения Кыргызстана, не допускаются даже в случаях получения патента на изобретение.

Более того, ВОЗ заявила о недопустимости использования настойки, так как она не прошла каких-либо клинических исследований и, соответственно, не может быть зарегистрирована и рекомендована для широкого использования населением.

Уточняется, что директор Центра Нургуль Абдыкеримова обратилась в Госагентство антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов и Управление рекламы, защиты прав потребителей, недобросовестной конкуренции и международного сотрудничества с просьбой привлечь к ответственности редакцию канала «Ала-Тоо 24», а также всех других лиц, нарушивших Закон «О рекламе».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191022/
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