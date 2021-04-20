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Общество

Старинные кыргызские женские головные уборы можно увидеть на выставке в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка «Шөкүлө».

По головному убору можно узнать историю народа, культуру, его назначение, влияние других близких культур, социальный статус, возрастные особенности и многое другое. Так и женский головной убор шөкүлө имел как сакральный, так и статусный характер.

«Украшения на нем несли смысловую защитную нагрузку. Древние искусные мастера и ювелиры в качестве украшений применяли камни-обереги, серебро, золото, в зависимости от возможностей заказчика, а мастерицы искусно творили своими руками настоящие чудеса кроя, вышивки и декоративной отделки. Это огромная затрата сил, времени, умений, ведь в каждую вещь закладывалась часть души мастера», — отметили организаторы.

По их словам, шөкүлө надевали в день свадьбы. Его делала мать девушки. Красиво и богато украшенный убор подразумевал пожелание благополучия, достатка и счастливой семейной жизни дочери. Каждая деталь имела свой смысл.

Чтобы лучше узнать шөкүлө, исследователи ездили по музеям Кыргызстана, встречались с народными мастерами, художниками прикладного искусства и хранителями традиционных знаний.

Все материалы использованы для воссоздания новых шөкүлө профессиональными дизайнерами Аидой Майташевой и Зухрой Мукамбетовой. Они постарались создать их, используя старинные натуральные материалы, такие как войлок, шелк, парча, бейкасан, меха, перья, для декора — натуральные кораллы, жемчуг, серебро, перламутр и другие.

Все работы отражены в итоговом каталоге «Шөкүлө».

Выставка продлится до 4 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190821/
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