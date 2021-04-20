19:48
USD 84.79
EUR 101.97
RUB 1.11
Общество

Наши в Европе. Кыргызстанки в формате 5G сыграли дуэтом на фортепиано

Две пианистки — уроженки Кыргызстана Дина Шукурова и Айнур JD — снялись в рекламном ролике в формате 5G компании Vodafon.

По словам Дины Шукуровой, они познакомились 35 лет назад, когда учились в консерватории.

Тогда и зародилась идея сыграть дуэтом. Но не сложилось. Дина переехала в Амстердам, а Айнур — в Лондон. Но связи исполнительницы не теряли.

«Мы смогли реализовать свою мечту спустя 35 лет. Благодаря новейшим технологиям нам удалось сквозь расстояние сыграть вместе в рекламе Vodafon. Фортепианный дуэт записан в формате 5G», — пояснила Дина Шукурова.

Выступление получило широкий резонанс в культурных кругах Европы. Ролик попал на телевидение. Теперь его транслируют национальные каналы Нидерландов и Великобритании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190781/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Об утверждении охранных зон недвижимых объектов историко-культурного наследия
Работникам культуры, искусства и информации повышена зарплата. Кому и насколько
Пугающая достопримечательность. Комплекс «Аалам Ордо» на Иссык-Куле разрушается
Плачевное состояние зданий культуры в Джалал-Абаде. Мэрия обещает решить вопрос
В городе Ош отметили Международный день театра
В селе Торт-Куль открыли новый Дом культуры почти за 15 миллионов сомов
Драматург Мар Байджиев и Садыр Жапаров обсудили состояние культуры в Кыргызстане
Кыргызстанцы приняли участие в международном арт-проекте в Ташкенте
Внесены изменения в некоторые решения правительства в сфере культуры и искусства
В прошлом году на развитие культуры на Иссык-Куле выделили 15 миллионов сомов
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Бизнес
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Покупайте в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль или смартфон! Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!
20 апреля, вторник
19:43
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования семье Марии Айтматовой Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования семье Ма...
19:33
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
19:31
В Кара-Балте негодные к строевой службе призывники будут подметать улицы
19:14
Наши в Европе. Кыргызстанки в формате 5G сыграли дуэтом на фортепиано
19:02
В Кыргызстане разработают новый Налоговый кодекс