Наши в Европе. Кыргызстанки в формате 5G сыграли дуэтом на фортепиано

Две пианистки — уроженки Кыргызстана Дина Шукурова и Айнур JD — снялись в рекламном ролике в формате 5G компании Vodafon.

По словам Дины Шукуровой, они познакомились 35 лет назад, когда учились в консерватории.

Тогда и зародилась идея сыграть дуэтом. Но не сложилось. Дина переехала в Амстердам, а Айнур — в Лондон. Но связи исполнительницы не теряли.

«Мы смогли реализовать свою мечту спустя 35 лет. Благодаря новейшим технологиям нам удалось сквозь расстояние сыграть вместе в рекламе Vodafon. Фортепианный дуэт записан в формате 5G», — пояснила Дина Шукурова.

Выступление получило широкий резонанс в культурных кругах Европы. Ролик попал на телевидение. Теперь его транслируют национальные каналы Нидерландов и Великобритании.