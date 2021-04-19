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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение работ на водозаборе «Западный» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду.

Завтра, 20 апреля, с 9.00 до 22.00 будет временно прекращена подача питьевой воды:

  • в районе, ограниченном улицей Садыгалиева, БЧК (Пригородное), рекой Ала-Арчой и линией железной дороги;
  • в районе, ограниченном улицами Волковой, Кустанайской, Садыгалиева и БЧК.

Отключение коснется и жилых районов «Кызыл Аскер», «110-й квартал», микрорайона «Достук».

В муниципалитете добавили, что из-за отключения воды Бишкектеплоэнерго будет вынуждено временно приостановить подачу горячей воды в котельных «КЭЧ-1», «КЭЧ-2», «Факел», «БСМ», школы-интерната № 1, военной части № 705, СШ № 15, 49.

Бишкекводоканал и Бишкектеплоэнерго приносят извинение за причиненные неудобства и просят горожан, организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190643/
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