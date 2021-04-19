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Общество

В частном секторе в Бишкеке на четыре дня отключат горячую воду

В частном секторе в Бишкеке на четыре дня отключат горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, подача горячего водоснабжения будет прекращена с 21 по 24 апреля (включительно).

Причина — испытания тепловых сетей в рамках подготовки к плановому капитальному ремонту тепловых сетей.

«Указанное ограничение затронет весь частный сектор, квартирные многоэтажные дома отключаться не будут», — уточнили в организации.

Бишкектеплосеть приносит извинения абонентам за причиненные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190611/
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