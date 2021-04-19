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Общество

Память не померкнет никогда. В Бишкеке состоится концерт ко Дню Победы

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 7 мая состоится концерт ко Дню Победы «Память не померкнет никогда». Об этом 24.kg сообщили в президентском камерном оркестре «Манас».

Для вас прозвучит «Камерная симфония» — самое исполняемое из произведений Дмитрия Шостаковича. Музыканты постараются передать через музыку всю благодарность за мирное небо над головой.

На концерт вход возможен только в маске.

Справки по телефонам: 0704400002, 0558211020, 0312660615.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190598/
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