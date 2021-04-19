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Общество

В фестивале оперного искусства в Бишкеке примут участие артисты из семи стран

IV Международный фестиваль оперного искусства имени народного артиста СССР Булата Минжилкиева пройдет 21-25 апреля в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщили в театре.

По их данным, участниками фестиваля станут звезды оперной сцены из России, Казахстана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Кыргызстана. Зрителям будут представлены шедевры мировой оперной классики, лучшие произведения репертуара театра.

Откроет фестивальную программу 21 апреля произведение Джузеппе Верди «Аида». 23 апреля на гала-концерте прозвучат произведения зарубежной, русской и национальной классики. Завершится фестиваль 25 апреля оперой Александра Бородина «Князь Игорь».

За дирижерским пультом все дни фестиваля будет работать заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190580/
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