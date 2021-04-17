Разноцветное кладбище. Как доживают век автобусы Бишкека

Общественный транспорт не вечен, он тоже уходит «на покой». Отслужившие свое автобусы и троллейбусы сдают на металл. Но иногда они годами стоят, ожидая своей участи.

В Бишкеке на улице 7 Апреля есть настоящее «кладбище» автобусов. Это автопарк, где стоит транспорт, который уже не в состоянии выходить на линии и перевозить пассажиров. Территория находится на балансе Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, ее круглосуточно охраняют, и входа туда нет. Для глаз жителей столицы место закрыто.

Рядом со складом «мертвых» машин — ряды таких же разноцветных автобусов, ожидающих ремонта. Некоторые из них здесь так давно, что салон покрылся толстым слоем пыли, потолки потрескались. Вряд ли такой транспорт когда-либо вернут к жизни.

В целом автопарк БПАТП насчитывает 476 автобусов, 140 подлежат списанию, еще 140 — в рабочем состоянии (на линии выходит около 107, остальные — во временном ремонте). 156 машин ждет длительный ремонт.

Что собой представляет «кладбище» автобусов и как выглядит закат автобусной «жизни», в видеоматериале 24.kg.