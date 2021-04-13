Дело Омурбека Текебаева. Прокуратура отказалась от поддержания обвинения

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева.

Адвокат Чынара Джакупбекова сообщила 24.kg, что гособвинение отказалось от поддержания обвинения.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Их отпустили под домашний арест.