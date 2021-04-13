15:02
USD 84.80
EUR 100.78
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Дело Омурбека Текебаева. Прокуратура отказалась от поддержания обвинения

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева.

Адвокат Чынара Джакупбекова сообщила 24.kg, что гособвинение отказалось от поддержания обвинения.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189930/
просмотров: 618
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на свадьбу
ЦИК обязала Искендера Гайпкулова сдать депутатский мандат
Мандат Текебаева. ЦИК обжаловала решение Бишкекского горсуда
Мандат Омурбека Текебаева. Решение Бишкекского горсуда в ЦИК не поступило
Беспорядки в Бишкеке. Омурбек Текебаев рассказал о роли Сооронбая Жээнбекова
Мандат Текебаева. Бишкекский горсуд поддержал решение административного суда
Мандат Текебаева. ЦИК обжаловала решение административного суда
Референдум по форме правления. Текебаев призвал агитировать за парламентаризм
Омурбек Текебаев напомнил руководству парламента об ответственности за решения
В ЦИК еще не решили, будут ли обжаловать решение суда по мандату Текебаева
Популярные новости
Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту &laquo;не&nbsp;открывать черный ящик&raquo; Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту «не открывать черный ящик»
Как Бишкек готовится к&nbsp;третьей волне COVID-19, рассказали в&nbsp;горздраве Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве
Почему копия паспорта может стать оружием в&nbsp;руках мошенников Почему копия паспорта может стать оружием в руках мошенников
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; перевозит нефть на&nbsp;собственный завод в&nbsp;Джалал-Абаде ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде
Онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-календарь Орозо в приложении «Мой О!»
Опять удаленка. Подключайте льготный тариф вашим ученикам Опять удаленка. Подключайте льготный тариф вашим ученикам
Онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-календарь Орозо в приложении MEGA24
13 апреля, вторник
14:46
ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный зав...
14:45
Дело Омурбека Текебаева. Прокуратура отказалась от поддержания обвинения
14:35
Запретила ставить батут в парке. На Каличу Умуралиеву пожаловались в прокуратуру
14:23
Использованные и аннулированные автомобильные номера продадут на аукционе
14:20
Онлайн-календарь Орозо в приложении «Мой О!»