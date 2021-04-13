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Общество

В Оше у трех школьников выявили коронавирус. Классы отправлены на карантин

В Оше у трех школьников выявлен коронавирус. Об этом 24.kg сообщил координатор по здравоохранению города Кыялбек Ташболотов.

По его словам, все зараженные дети из одной семьи, но учатся в разных школах.

«В семье отец является предпринимателем. Заболел COVID-19 в Бишкеке. После приезда в Ош заразил свою семью. Двое его детей учились в школе-лицее «Жетиген», один в гимназии «Олимп». На сегодня классы, в которых учились школьники, вместе с учителями отправлены на карантин», — рассказал Кыялбек Ташболотов.

Координатор по здравоохранению добавил, что продолжает выяснять обстоятельства случившегося и совершать обход в учебных учреждениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189904/
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