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Общество

Использованные и аннулированные автомобильные номера продадут на аукционе

Государственное учреждение «Унаа» проведет аукцион по реализации использованных и аннулированных государственных номерных знаков. Об этом сообщает ГРС.

На торги будет выставлен лом цветного металла (алюминий), общий вес товара — 143 тысячи 280 килограммов.

Стартовая цена товара за 1 килограмм — 65 сомов с условием самовывоза.

Со дня объявления аукциона, 4 марта, поступило две заявки от юридических лиц.

Аукцион состоится сегодня. Средства, поступившие от него, будут перечислены в бюджет государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189871/
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