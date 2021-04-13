В Бишкеке с начала года зарегистрировано 1 тысяча 957 фактов семейного насилия. Об этом стало известно на рабочем совещании первого вице-мэра Алмаза Бакетаева с руководителями структурных подразделений и городских служб.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, на нем обсудили вопросы общественно-политической ситуации на территории города, меры по снижению преступности и предотвращению насилия и жестокого обращения в отношении детей и женщин.

И. о. начальника ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев отметил, что по сравнению с прошлым годом снизилось количество зарегистрированных преступлений и проступков (на 3 тысячи 701) и увеличилось количество раскрытых преступлений и проступков (на 950).

«С начала года в городе зарегистрировано 1 тысяча 957 случаев семейного насилия, на 64 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистические данные показывают, что от насилия в семье пострадали больше всего женщины», — отметили в мэрии.

В 2020 году в кризисные центры города обратились 648 женщин, пострадавших от семейного насилия. «Буквально месяц назад при столичном муниципалитете открыт центр помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия, — «Аялзат», который рассчитан на 50 мест. За последние две недели оказана помощь восьми женщинам с одиннадцатью детьми», — отметили в муниципалитете.

По данным управления соцразвития (УСР) столичной мэрии, в ходе подворного обхода обследовано 3 тысячи 559 семей, выявлено 346 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в них 646 детей. В Бишкеке функционируют центры по поддержке детей, в двух муниципальных реабилитационных учреждениях находится 71 ребенок.