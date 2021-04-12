Снижение штрафов за нарушение ПДД. МВД разработало законопроект

Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение поправки в Кодекс о нарушениях.

Как отмечается в справке-обосновании, ранее премьер-министр Улукбек Марипов поручил разработать законопроект, направленный на снижение сумм штрафов по некоторым видам нарушений.

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В частности, речь идет о санкциях за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину свыше 10 км/час, но не более 20 км/час; невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика; невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги; нарушение правил остановки или стоянки и нарушение правил маневрирования без выезда на полосу встречного движения.

Анализ кодекса показал, что по этим нарушениям уже предусмотрен самый низкий размер штрафа — первой категории (10 расчетных показателей).

В ведомстве добавили, что снижение размера штрафа первой категории отразилось бы на всем кодексе, так как такая ответственность предусмотрена в более чем 70 статьях. В связи с этим предлагается дополнить статью 342, что в случае уплаты штрафа за эти нарушения в течение 15 календарных дней со дня получения постановления о наложении штрафа размеры штрафов уменьшаются на 70 процентов.

Таким образом, сумма штрафа составит всего 300 сомов.

В министерстве полагают, что принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня доверия граждан к государственным органам власти, в том числе по реализации компонента «Безопасный город» проекта «Умный город».

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Принятие настоящего проекта не повлечет дополнительных затрат из республиканского бюджета. Вместе с тем сократятся поступления в него: сегодня общая сумма первоочередных платежей за одно постановление о нарушении составляет 253,65 сома (224,81 сома к выплате поставщику услуг за одну картинку, 24,64 сома — услуги почтовой связи, 4,2 сома — распечатка и доставка почты). Таким образом, после внесения изменений доходная часть с каждого взысканного штрафа составит 46,35 сома.