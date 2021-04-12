Дело о беспорядках в Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова по делу о беспорядках в Бишкеке 9 октября 2020 года.

Адвокаты просили изменить ему меру пресечения на домашний арест. Они мотивировали ходатайство тем, что Первомайский районный суд Бишкека принял необоснованное решение, заключив Курсана Асанова под стражу.

Выйдя из совещательной комнаты, коллегия Бишкекского городского суда изменила меру пресечения обвиняемому. Его освободили из-под стражи.

Отметим, по факту беспорядков 9 октября 2020 года возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-глава аппарата главы государства Фарид Ниязов, бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, активист Темирлан Султанбеков.