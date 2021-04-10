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Общество

Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова

9 апреля 2021 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка с просьбой оказать содействие в поисках ее несовершеннолетней дочери Ферузы Сыдыковой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Феруза Эрлановна Сыдыкова, 2007 года рождения, примерно в 14.30 7 апреля вышла из дома, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Новосельская, и не вернулась домой. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные до плеч коричневого цвета.

Была одета: платье черного цвета, кожаная куртка черного цвета, на ногах кроссовки черного цвета.

Особые приметы: имеется шрам с правой стороны после аппендицита размером примерно 7 сантиметров.

Если вы раполагаете какой-либо информацией о месте нахождения Ферузы Сыдыковой, милиция просит сообщить по следующим номерам телефонов: 0553102387, 0557119410, 0702498888, 070933-24-63 и 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189500/
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