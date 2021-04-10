Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 14-летняя Феруза Сыдыкова

9 апреля 2021 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка с просьбой оказать содействие в поисках ее несовершеннолетней дочери Ферузы Сыдыковой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Феруза Эрлановна Сыдыкова, 2007 года рождения, примерно в 14.30 7 апреля вышла из дома, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Новосельская, и не вернулась домой. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные до плеч коричневого цвета.
Была одета: платье черного цвета, кожаная куртка черного цвета, на ногах кроссовки черного цвета.
Особые приметы: имеется шрам с правой стороны после аппендицита размером примерно 7 сантиметров.
Если вы раполагаете какой-либо информацией о месте нахождения Ферузы Сыдыковой, милиция просит сообщить по следующим номерам телефонов: