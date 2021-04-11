Лидер кыргызской диаспоры в Москве о спортклубах, грузе 200 и тоске по Родине

Фото Улана Кошматова

Взлеты, падения, победы и поражения... Никто о жизни мигрантов в России не знает так хорошо, как общественный деятель, лидер кыргызской диаспоры в Москве Улан Кошматов.

В столице РФ он уже 17 лет, кроме ведения своего бизнеса, помогает мигрантам, был помощником представителя МВД в России, руководителем представительства ММА и Панкратион КР в РФ, общественным помощником, представителем Госслужбы миграции в Москве.

Последние несколько лет он взялся помогать родственникам погибших соотечественников в Москве, которые сталкиваются с трудностями при отправке тел умерших на родину.

О трудных буднях кыргызстанцев в Москве он рассказал 24.kg

— Улан, как и когда вы уехали в Россию?

— В 2003 году приехал Москву. Отец у нас без вести пропавший. Как старший сын в семье взял заботу о младших и маме на свои плечи. После службы в армии два года проработал в системе МВД. Из-за низкой заработной платы, оставив работу, приехал в Москву.

Сначала работал на рынке, затем устроился охранником в кафе. Долгое время трудился в службе безопасности магазинов, ночных клубов и казино.

Фото Улана Кошматова.. С генералом Ураном Шамшиевым

В 2004-2005 годах начал тесное сотрудничество с кыргызской диаспорой. Как заместитель председателя сообщества работал с молодежью. В это время познакомился с представителями МВД Кыргызстана в России и Уранбеком Шамшиевым, он взял меня к себе помощником, научил многому, познакомил с разными людьми.

— Тогда вы столкнулись с проблемами мигрантов?

— Трудности мигрантской жизни я пережил и сам, приехав в Москву. Ведь здесь никому ничего легко не дается. Одни достойно переносят все трудности и пробиваются, а другие ломаются.

Мы решили собрать и объединить спортсменов из КР в Москве. Сейчас существует около 25 спортивных клубов кыргызстанцев.

— А что для мигрантов спорт — свободное времяпрепровождение или дополнительный заработок?

— И то и другое. Ребята работают в ресторанах, кафе, магазинах, на стройках и дворниками. Вечером идут в клуб встретиться, пообщаться и заняться спортом. Думаю, это лучше, чем проводить время в ночных клубах. Мы, лидеры диаспоры, встречаемся с ними два-три раза в месяц, даем советы и направляем.

Наша цель оградить их от плохого влияния криминала, чтобы, находясь на заработках, наша молодежь не сломалась. Ведь на родине с надеждой их ждут родители.

В Москве среди клубов проводятся турниры. У сильных ребят есть возможность выступить и заработать. Тем более у нас, у кыргызов, в крови защищать честь народа. Кыргызские бойцы самые сильные, мы всегда занимаем первые места в турнирах среди разных национальностей.

Фото Улана Кошматова

— Как вы отметили, в России очень много молодых парней и девушек из КР. Большинство уехали сразу после окончания школы. Им не трудно в большом городе?

— Если тут есть родственники и они готовы поддержать их первое время, то они смогут устроиться на работу и остаться. Если никого нет — трудно.

Важно также, насколько они образованны, воспитанны и могут постоять за себя.

Сейчас очень переживаю за тех, кто работает на доставке.

Как известно, во время пандемии очень много наших молодых ребят, девушек задержали с наркотиками. Из-за карантина они потеряли свои рабочие места и им оставалось подрабатывать в курьерской службе. Улан Кошматов.

Кто-то не знал, что доставляет наркотики, кто-то согласился ради 5-10 тысяч рублей. Некоторых уже осудили на большие сроки, другие ждут приговоров.

На днях совсем молодую девушку из Узгенского района осудили на пять лет. Она, оказывается, не раз доставляла наркотики, а когда узнала, что в свертке, стала отказываться. Ей обещали, что это последняя посылка. И в тот же день ее задержали. Говорят, что такие случаи подстав нередки.

— Вы также помогаете с доставкой груза 200 на родину. Сколько тел отправляете в месяц? И платят ли вам за это?

— Раньше записывал, считал. Но потом перестал. Оказывается, это все влияет на твою жизнь, здоровье. Ночью снятся кошмары, запах морга не уходит и бывает предчувствие смерти.

Мы идем помогать родным погибшего земляка. А они бывают в разном состоянии: убиты горем, в панике. Поэтому не ждем от них благодарности. Вместе с посольством помогаем собрать документы для доставки тел до самолета.

Бывает, у умершего нет ни одного родственника, знакомого в Москве и никто его не знает. Возможно, не успел познакомиться с соотечественниками. У нас в каждой области, в районах есть свои фонды. Они помогают с финансированием отправки тел.

— От чего в основном умирают мигранты?

— Последнее время участились случаи инфаркта или внезапной остановки сердца.

Нередко наши соотечественники погибают в авариях, несчастных случаях на стройке или от тяжелой болезни, в основном это онкология.

Люди приезжают на лечение в Москву, умирают, и им надо помочь с переправкой тела.

Бывают и жертвы преступлений. Но не всегда родные и близкие проявляют заинтересованность в привлечении к ответственности преступников.

Недавно умерла женщина, работала консьержкой в одном жилом доме. Ночью между пьяными постояльцами дома произошел скандал, в итоге женщину доставили в больницу. У нее сердце остановилось. Что с ней произошло, вопрос остается открытым. В больнице сказали, что ее привезли на скорой, другие утверждают, что доставила полиция. По одной информации, смерть зафиксирована по дороге в больницу, по другой — уже после госпитализации. Я предложил родным обратиться с заявлением в Следственный комитет и разобраться. Но они написали, что не имеют претензий и забрали тело в Кыргызстан. Насколько мне известно, сейчас начали разбирательство по факту смерти на родине.

Еще в январе один таксист из Кыргызстана потерял сознание во время посиделки с друзьями. Его привезли в больницу, через пару дней он умер. Тогда тоже предложили выяснить причину смерти и все обстоятельства, но его друзья увезли тело. После похорон отец умершего написал заявление в правоохранительные органы Кыргызстана, обвинив друзей сына в его смерти.

— Тела всех погибших отправляете в Кыргызстан или кого-то хоронят в Москве?

— Стараемся всех отправить. У нас же, у кыргызов, не оставляют тело на чужбине. Даже во время закрытия границ из-за пандемии автотранспортом вывозили груз 200.

Но бывает, что хоронят в Москве по желанию родных, которые живут в столице РФ.

Один раз не могли установить личность молодого человека, который повесился в лесу. Обычно в таких случаях ждут месяц, затем хоронят за счет государства. Но потом появились родные и увезли тело в Бишкек.

Фото Улана Кошматова. На Алтае

— А сколько уходить на груз 200?

— Сейчас доставка груза 200 в город Ош обходится в 42 тысячи рублей, в Бишкек — 50 тысяч. Есть обычный и судебный морг. Их услуги на бальзамирование составляют 20-25 тысяч рублей. Вместе с грузом 200 летит сопровождающий, возможно, целая семья. Им тоже иногда требуется финансовая поддержка.

Сейчас идут разговоры, что выплаты за груз 200 поднимут от 50 тысяч до 100 тысяч сомов. И надо, чтобы деньги выдали тут, в России, потому что расходы тоже здесь.

Было бы еще лучше, если кыргызские авиакомпании бесплатно возили тела. Например, таджикские перевозчики так делают.

— Кыргызская диаспора в Москве очень активная, много мероприятий проводит...

— Это естественно, потому что нас тут много. Большинство из них проживает долгое время в Москве. Поэтому диаспора старается разносторонне вести работу, развиваться, проводить концерты, конкурсы, фестивали, турниры. Сейчас готовимся к очередному турниру по кок-бору. Со всех регионов России в Москве собирается где-то 100 всадников ради национальной игры.

Фото Улана Кошматова. Во время марша «Бесмертный полк»

Еще 2017 году среди других диаспор именно кыргызская первой организовала марш в День Победы. С тех пор мы активные участники «Бессмертного полка».

— Чего вам не хватает в Москве?

— Когда я на родине обязательно поднимаюсь в горы и долго сижу, любуясь природой, полетом орла.

Здесь скучаю по маме, которая живет в Кыргызстане, и по родственникам.

Каждый год собираюсь уехать уже насовсем в КР, но никак не получается. Здесь у меня небольшой бизнес, в Кыргызстане трудно будет начать свое дело.