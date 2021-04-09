Подозреваемый в убийстве мужчины на рынке «Кудайберген» объявлен в розыск

Милиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве мужчины на рынке «Кудайберген». Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что 3 апреля примерно в 15.30 в милицию поступил вызов о том, что на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Дэн Сяопина произошла драка, в результате которой нанесли ножевые ранения неизвестному мужчине. На месте происшествия выяснилось, что 32-летнему Артуру Богданову неизвестный мужчина нанес ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных ран в область груди он, не приходя в сознание, скончался.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. При осмотре места происшествия был обнаружен чехол от ножа, также изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых зафиксированы преступные действия нападавшего. С заявлением в милицию обратилась гражданка Анна Богданова. В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий в этот же день была установлена личность подозреваемого. Им является 31-летний Николай Алексеев. Свидетели и очевидцы дали прямые показания о том, что ножевые ранения нанес именно А. Н.», — прокомментировали в ГУВД.

В ведомстве отметили, что подозреваемый, по имеющимся данным, является родственником погибшего.

«В первый же день были проведены обыски по месту его жительства и его родственников. Оперативниками установлен круг его общения и связей, выставлены сторожевые карточки на случай пересечения границы, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел. По досудебному производству подозреваемый Николай Алексеев объявлен в розыск», — сообщили в ГУВД.