Госорганы открещиваются от госпиталя «Семетей», на ремонт которого ушли миллионы

Министерство здравоохранения и социального развития не планирует задействовать госпиталь «Семетей» для пациентов с COVID-19. Об этом 24.kg сообщил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

«После своего назначения я там был, посмотрел и сказал, что зимой в «Семетее» невозможно расположить больницу. Сейчас, думаю, у нас есть возможность развернуть столько койко-мест, сколько потребуется и без него», — отметил он.

Министр добавил, что госпиталь не находится на балансе ведомства, и он не знает, как его планируют использовать в дальнейшем.

Читайте по теме COVID-19. На переоборудование центра «Ганси» под госпиталь сильно завысили цены

В пресс-службе Министерства обороны отметили, что территорию разделили между несколькими ведомствами и у каждого своя зона ответственности. «14 гектаров земли с шестью зданиями — это зона ответственности нашего ведомства, они на нашем балансе. Мы летом их отремонтировали, но пока не используются. Стоят под охраной. Эти здания должны были войти в систему госпиталя, другие здания ремонтировало МЧС», — отметили в ведомстве.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сначала отметили, что госпиталь не находится на их балансе. Однако через некоторое время уточнили, что сейчас идут работы по его передаче им. Пока же «Семетей» законсервирован.

В правительстве тоже не смогли сразу ответить на вопрос, на чьем балансе находится объект, на ремонт которого потрачено более 64 миллионов сомов.

В прошлом году бывшие казармы американских военных использовали сначала под обсервацию для размещения прибывающих в страну граждан, а позднее для госпитализации больных с COVID-19. Прежнее руководство Минздрава и страны говорило, что на его базе будет открыт инфекционный госпиталь, в котором будут лаборатории, сортировочные пункты, «грязная» и «чистая» зоны.

Бывший вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева посещала объект в ноябре 2020 года. Тогда пресс-служба правительства сообщала, что госпиталь полностью готов к приему пациентов. Но после перепрофилирования он так и не заработал.