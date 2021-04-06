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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн

Эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, за последнюю неделю в Бишкеке наблюдается небольшой рост заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией. В связи с этим мэрия приняла решение перевести весь учебный процесс в режим онлайн.

По данным пресс-службы, сегодня вечером состоялось заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.

Для безопасности детей, родителей и учителей принято решение перевести учебный процесс в школах и детских садах на онлайн-обучение с 12 апреля 2021 года до принятия особого решения, улучшения эпидемиологической ситуации.

В детских садах, где расположены участковые избирательные комиссии, их 14, учебный процесс будет переведен в онлайн-режим с 8 апреля 2021 года.

В Бишкеке усилен санитарный контроль, количество инспекций мобильных бригад по хозяйствующим субъектам увеличено.

Горожан и гостей Бишкека мэрия просит не посещать массовые мероприятия, следить за гигиеной, носить маски, соблюдать социальную дистанцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189070/
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