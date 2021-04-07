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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в Оше. Безработных и женщин меньше, чем в Бишкеке

Борьба за места в Ошский городской кенеш не такая ожесточенная, как в столице. На депутатские мандаты претендуют только девять партий. При этом среди кандидатов меньше безработных, женщин и аксакалов.

Дата-отдел 24.kg проанализировал списки партий и получил портрет типичного кандидата в депутаты Ошского кенеша.

Рабочие лошадки все-таки есть

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Отличительная особенность выборов в Кыргызстане — большое число безработных в списках. Люди либо не афишируют род деятельности, либо действительно ничем не заняты. Последний вариант вполне объясняет желание получить место в Жогорку Кенеше. Там хотя бы зарплату платят. Местные депутаты работают за идею. Поэтому безработным надо будет искать источник заработка. Но это их не останавливает.

Что в Бишкеке, что в Оше большинство кандидатов — безработные.

В южной столице их все-таки меньше — 41 процент против 51 в Бишкеке. Работающие же кандидаты заняты в основном в частном секторе или в системе образования.

Больше всего неработающих кандидатов в списке партии «Улуу Журт» — 61 процент, меньше всего у «Бутун Кыргызстан» — 24 процента.

Женщин в кенеше не ждут

Желающие попасть в депутаты Ошского горкенеша партии должны по закону соблюсти только одно условие — гендерную квоту. В списках должно быть не более 70 процентов представителей одного пола.

Для Бишкека это не стало проблемой, и партии смело включали в список женщин. Они даже возглавляли борьбу за мандаты.

А вот в Оше ни одна партия не поставила номером один в списке женщину.

Да и в среднем число кандидаток здесь меньше, чем в столице, — всего 36 процентов. Партия «Ишеним» и вовсе ограничилась обязательным по закону минимумом в 30 процентов.


Только у партии «Ынтымак» женщин — больше половины. На втором месте находится «Улуу Журт», у нее 44 процента женщин в списке, на третьем — «Ыйман нуру» (36 процентов).

Кандидаты – люди с опытом

Избирательное законодательство в Кыргызстане таково, что особых условий для прохождения в парламент молодежи нет. А потом, включать ее или нет в списки, партии на местных выборах решают сами.

Главное, чтобы кандидаты были не моложе 21 года на момент выборов.

Средний возраст кандидатов в Оше такой же, как и в столице, — 38 лет. Но есть одна особенность: большого разбега в возрасте нет. Кандидаты в партиях, как правило, не моложе 32 лет и не старше 42.

Самым молодым в обоих городах по 21 году. А вот самому пожилому кандидату в Оше 68 лет, тогда как в Бишкеке — 85.

Почти все с высшим

В Ошский горкенеш, как и в Бишкеке, идут пусть и в основном безработные, но образованные кандидаты. У 82 процентов есть высшее образование.

Больше всего претендентов с дипломами у «Ата-Журт Кыргызстан» — 91 процент.

Меньше всего кандидатов с дипломами у «Бутун Кыргызстан» — 70 процентов.

Конкурс ниже, чем в ЖК

В отличие от Бишкека и парламентских выборов, в Оше конкурс на вакантные места в цене не такой большой. На 120 мест в Жогорку Кенеше претендовали 2 тысячи 14 кандидатов из 15 партий, или 17 человек на мандат.

В кенеше Оша 45 мест. Занять их хочет 701 человек из девяти партий.

Конкурс составляет 15 человек на один мандат.

Так же, как и в Бишкеке, большинство кандидатов в депутаты кенеша в южной столице — кыргызы. Они составляют 84 процента (591 человек). На втором месте узбеки — 14 процентов (96), третьем — русские — меньше процента (шесть человек).

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Интересно, что среди баллотирующихся партий нет ни одной с моноэтничным составом. Но больше всего кандидатов-кыргызов в «Бутун Кыргызстан» и «Бир Бол». У первой партии, напомним, в Бишкеке в списке только кыргызы.

Подсчеты показывают, что даже на местных выборах к власти не пускают женщин и молодежь. Получить мандаты хотят в основном зрелые кыргызские мужчины. Такая же картина, напомним, была и на выборах в Жогорку Кенеш.


До избрания депутатов местных кенешей остаются считанные дни. У избирателей еще есть время внимательно изучить списки и портреты кандидатов, чтобы понять, какая же из партий сможет защищать их интересы и действительно заботиться о развитии города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189068/
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