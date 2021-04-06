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Общество

Совершить малый хадж в Саудовскую Аравию могут только те, кто получил вакцину

Совершить малый хадж в Саудовскую Аравию могут только те, кто получил вакцину от коронавируса. Об этом накануне объявило Министерство по делам хаджа и умры королевства.

По его информации, разрешения на умру и посещение двух священных мечетей в Мекке и Медине в месяц Рамазан будут выдаваться только тем, кто получил две дозы вакцины.

В ДУМК сообщили 24.kg, что некоторые туристические компании уже готовятся к организации умры для паломников Кыргызстана.

«А по поводу хаджа пока мы не получили официальный ответ от Саудовской Аравии. Как получим разрешение, сразу начнем подготовку», — отметили в муфтияте.

В 2020 году Саудовская Аравия отменила хадж в связи с пандемией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189035/
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