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Общество

Автобус против маршрутки. В Бишкеке выясняют отношения две транспортные компании

Компания «Шыдыр Жол Кей Джи» требует закрыть микроавтобусный маршрут № 113 ОАО «Акжолтой», иначе грозится ликвидировать обслуживаемый ею автобусный маршрут № 35. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления городского транспорта мэрии Бишкека Эмиль Ункуев.

По его словам, вопрос работы маршрутов № 35 и № 113 является спорным.

«Сейчас проводится рассмотрение проблемы в рамках правового поля. Однако следует отметить, что в меморандуме, дополнении к нему и договоре о сотрудничестве отсутствуют обязательства по прекращению работы микроавтобусного маршрута № 113», — сказал он.

Ункуев также отметил, что в 2017 году в целях поддержки частного инвестора микроавтобусный маршрут № 113 был закрыт. Но представители ОАО «Акжолтой» обратились в межрайонный суд с требованием признать это решение незаконным. Суд удовлетворил иск, микроавтобусный маршрут был восстановлен.

Напомним, 16 декабря 2016 года между мэрией Бишкека и ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» был заключен меморандум о сотрудничестве. Позже было подписано дополнение к меморандуму о сотрудничестве, в котором указывается, что «Шыдыр Жол Кей Джи» изыщет возможность поставки в Бишкек первой партии автобусов в количестве не менее 40 единиц в срок не позднее 30 января 2017-го и завершит поставку первой партии автобусов в количестве не менее 100 единиц до 30 декабря 2017 года, однако это не было выполнено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189010/
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