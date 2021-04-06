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Общество

Синтез тайны и волшебства. В Бишкеке открылась выставка «Вдохновленные солнцем»

В Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка Рината Ханафеева и Каныбека Тойчиева «Вдохновленные солнцем».

«Название выставки придумал Ринат Ханафеев, я согласился. Все мы соскучились по солнцу», — отметил Каныбек Тойчиев.

«Волшебство в каждой детали», — отметила почитательница живописи Рината Ханафеева. И действительно, каждую картину хочется разглядывать и разглядывать. И каждый раз видишь что-то новое.

«Интегральный реализм» — так называют его стиль. Интеграл можно представить как аналог суммы для бесконечного числа бесконечно малых слагаемых. Так и в картинах Рината Ханафеева одновременно «живут» много сюжетов, которые складываются в общую идею.

Каныбек Тойчиев часто пишет женщин — разных, в различных стилях и цветовых гаммах. Первое, что видишь, войдя в зал художника, это огромное полотно с... женщинами.

«Картины с душой», — так говорит о своих работах художник.

«С какой любовью он изображает своих героинь. Они все прекрасны. Посмотрите, как он изумительно сочетает цвета в своих работах. Синий и красный — это же противоположности. Синий — уравновешенный, красный — энергичный. Эти два цвета создают некую динамику в его картинах», — поделилась впечатлением посетительница выставки.

Выставка продлится до 17 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188935/
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