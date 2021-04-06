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Общество

Кыргызстанка не смогла обменять паспорт. Его выдали другому человеку

Сорокалетняя жительница Джалал-Абада Нигора Бабаджанова не может обменять свой паспорт c истекшим сроком. Подробности сообщает правозащитная организация «Справедливость».

По ее данным, придя 4 декабря 2019 года в паспортный стол, Бабаджанова узнала, что паспорт с точно такими же данными выдали другому лицу. Отличалось только фото. В обмене паспорта ей самой отказали.

Женщина в недоумении написала заявление в прокуратуру, а надзорный орган передал дело в ОВД Джалал-Абада. Следователь милиции заподозрил ее в том, что она сама могла дать документы чужому лицу. Паспорт незнакомой женщине был выдан в Оше — при выдаче липового паспорта сотрудники ошского отдела срочного документирования ГРС некие Р. Абдуллаев и Т. Торогелдиев использовали данные из свидетельства о рождении Нигоры Бабаджановой.

Сама женщина отрицает это, говорит, что понятия не имеет, кто воспользовался ее данными. Юрист и адвокат правозащитной организации «Справедливость» Нурислам Райимжанов отметил, что если даже предположить, что женщина дала кому-то свои документы, это не говорит о том, что ГРС может раздавать по этим данным паспорта направо и налево.

Нигора Бабаджанова родилась, выросла, училась в Джалал-Абаде, свидетельство о браке получала там же. Ее адвокат просил следователя городского ОВД провести очную ставку между женщинами и сотрудниками, выдавшими паспорт. Но в милиции ссылаются на то, что не могут разыскать вторую женщину.

Далее Нигора Бабаджанова с заявлением обратилась в Генпрокуратуру, к президенту, чтобы они решили ее проблему с паспортом. Она не желает страдать из-за непрофессионализма и некомпетентности отдельных представителей государственных органов.

Интересно, что в 2009 году Нигоре Бабаджановой беспрепятственно выдали паспорт, хотя паспорт с ее данными выдали другому человеку еще в 2007-м. В паспортном столе заметили неладное только при его обмене.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188900/
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