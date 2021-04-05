COVID-19. Вакцинация не нарушает правил мусульманского поста, заявляют в ДУМК

Во время мусульманского поста можно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом 24.kg сообщил представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Бактияр Токтогазы уулу.

По его словам, получение вакцины от коронавируса не помешает мусульманам выполнить один из пяти главных столпов ислама — держать 30-дневный пост.

«Если человек хочет получить вакцину во время орозо, то можно. Прививаться можно не только после разговения, но и днем», — пояснил Бактияр Токтогазы уулу.

Отметим, месяц Рамазан в этом году, по предварительным данным ДУМК, начнется 13-14 апреля.