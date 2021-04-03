Международный республиканский институт (МРИ) провел очередной опрос общественного мнения о текущей ситуации в Кыргызстане. Об этом сообщили в организации.

По его данным, 59 процентов респондентов ответили, что основная проблема в стране это безработица. 50 процентов кыргызстанцев считают, что коррупция негативно сказывается на развитии государства. Еще 48 процентов участников социологического исследования отметили низкий уровень прожиточного минимума и высокие цены на продукты. 28 процентов опрошенных говорят о том, что пандемия COVID-19 — актуальная проблема в Кыргызстане. Только один процент участвующих в опросе не видит недочетов и проблем в государстве.

Фото МРИ. Серьезные проблемы Кыргызстана

Кыргызстанцам также задали вопрос, считают ли они, что демократия — лучшая форма правления для страны. 53 процента ответили да; 29 процентов назвали другие формы правления, как хорошие; 15 процентов думают, что демократия не подходит государству.

Президенту Садыру Жапарову доверяют 38 процентов участников опроса, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву — 21 процент, Адахану Мадумарову — 7 процентов.

В преддверии местных выборов у респондентов поинтересовались, какие факторы наиболее важны при определении кандидата. На первом месте оказались образование и грамотность — 35 процентов, честность и справедливость — 26 процентов, профессионализм — 23 процента, простой человек из народа — 2 процента, никакие факторы — 1 процент.