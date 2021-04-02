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Общество
Сюжет: COVID-19

Смерть сотрудника МИД. Результаты вскрытия станут известны через две-три недели

Заключение о причинах смерти заместителя директора департамента консульской службы МИД КР Бахтияра Шакирова будет готово через две-три недели. Об этом 24.kg сообщил замдиректора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнис Акунов.

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По его словам, сейчас нет даже предварительных результатов. «Все произошло после получения погибшим цефтриаксона внутривенно. Будем запрашивать у следствия документацию, получал ли он этот препарат ранее. По некоторым данным, это была вторая или третья инъекция. Вскрытие было накануне. Эксперты осмотрели все тело, следов от прививки на плече не было. Скорее всего, цефтриаксоном был вызван анафилактический шок», — сказал Эрнис Акунов.

Ранее стало известно о кончине 39-летнего Бахтияра Шакирова. По данным милиции, 1 апреля примерно в 00.14 поступило сообщение из Национального центра охраны материнства и детства о том, что скончался мужчина примерно в возрасте 40 лет.

Установлено, что 39-летний Бахтияр Шакиров пришел в НЦОМиД 31 марта примерно в 22.30 со своими лекарствами. Он хотел, чтобы ему поставили капельницу и сделали уколы. После процедур он почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте.

По данным консультанта Минздрава Елены Баялиновой, накануне он якобы прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз.

Погибший был не женат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188627/
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