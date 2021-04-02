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Общество

Модернизация за 305 миллионов сомов. Как выглядит открытый сегодня КПП «Ак-Жол»

Сегодня после масштабной реконструкции открыли контрольно-пропускной пункт «Ак-Жол» на кыргызско-казахской госгранице.

Мероприятие прошло с участием премьер-министра Улукбека Марипова. Он поприветствовал всех собравшихся и поздравил с запуском КПП.

На реконструкцию режимного объекта потратили 305 миллионов сомов. Из них 225 миллионов — на строительно-монтажные работы, 80 миллионов — на технику и мебель.

До этого пропускная способность КПП в сутки составляла до 10 тысяч человек и 1,5 тысячи автомобилей. Ожидается, что сейчас пункт, учитывая туристический сезон, смогут пересекать до 35 тысяч человек и 5 тысяч авто в сутки.

Сами пограничники говорят, что КПП «Ак-Жол» построили практически с нуля.

После того как Улукбек Марипов перерезал красную ленту, отправился по блокам объекта. Затем в присутствии сотрудников пограничных служб обеих стран, подрядчиков и журналистов прошла встреча с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым.

«Работы на КПП провели для благоприятных условий и комфортного пересечения пункта для граждан. Установили дополнительные кабины. Ожидаем, что из-за эпидемиологической обстановки во многих странах туристический поток между нашими странами возрастет», — сказал Улукбек Марипов.

Один из крупнейших контрольно-пропускных пунктов на границе Кыргызстана с Казахстаном «Ак-Жол» начали реконструировать в январе 2020 года. Строительство объекта финансировалось из республиканского бюджета. Планировалось, что работы закончат к декабрю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188553/
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