Откройте школу! Родители учеников школы № 76 вышли на митинг

В Бишкеке родители учеников школы № 76 вышли на митинг с требованием открыть учебное заведение. Об этом 24.kg сообщила жительница Бишкека Эркин Айдаралиева.
По ее словам, школу № 76 закрыли в 2019 году на капитальный ремонт, а ее воспитанников временно определили в учебные заведения № 45 и № 4. Однако на протяжении двух лет ремонт не сделали и школу открывать не собираются.
«В школе обучались более 500 детей. Всех определили в другие школы, до которых очень далеко добираться. Среди нас есть родители, которые не могут ежедневно оплачивать детям проезд. Нам сказали, что отремонтируют школу в скором времени и школьников вернут обратно, однако спустя два года выясняется, что никакого ремонта не было. Зато там разместили избирательный участок. Среди родителей ходят слухи, что школу продали», — рассказала мама одного из учеников.
Митингующих принял глава Свердловского района Бишкека Мурат Осмонов. Родители школьников высказали ему свои требования.
«Двух моих детей определили в школу № 45, а остальных в № 4. Я — мать-одиночка. Получаю пособие в 5 тысяч 670 сомов. 5 тысяч я отдаю за квартплату, а на остальные 670 сомов даже
Встреча продолжается в закрытом режиме.