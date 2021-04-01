Откройте школу! Родители учеников школы № 76 вышли на митинг

В Бишкеке родители учеников школы № 76 вышли на митинг с требованием открыть учебное заведение. Об этом 24.kg сообщила жительница Бишкека Эркин Айдаралиева.

По ее словам, школу № 76 закрыли в 2019 году на капитальный ремонт, а ее воспитанников временно определили в учебные заведения № 45 и № 4. Однако на протяжении двух лет ремонт не сделали и школу открывать не собираются.

«В школе обучались более 500 детей. Всех определили в другие школы, до которых очень далеко добираться. Среди нас есть родители, которые не могут ежедневно оплачивать детям проезд. Нам сказали, что отремонтируют школу в скором времени и школьников вернут обратно, однако спустя два года выясняется, что никакого ремонта не было. Зато там разместили избирательный участок. Среди родителей ходят слухи, что школу продали», — рассказала мама одного из учеников.

Митингующих принял глава Свердловского района Бишкека Мурат Осмонов. Родители школьников высказали ему свои требования.

«Двух моих детей определили в школу № 45, а остальных в № 4. Я — мать-одиночка. Получаю пособие в 5 тысяч 670 сомов. 5 тысяч я отдаю за квартплату, а на остальные 670 сомов даже 5 литров растительного масла не могу купить. Я уже не говорю о других продуктах питания. Я собираю бутылки и отправляю детей в школу, мы стараемся не пропускать уроки. Только в 5-м классе учатся у меня три ребенка. Каждый день им на дорогу я должна давать по 60 сомов. Иногда я не знаю, где взять деньги на дорогу, приходится брать в долг», — сказала одна из родительниц.

Встреча продолжается в закрытом режиме.