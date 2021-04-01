13:50
USD 84.80
EUR 99.60
RUB 1.12
Общество

Откройте школу! Родители учеников школы № 76 вышли на митинг

В Бишкеке родители учеников школы № 76 вышли на митинг с требованием открыть учебное заведение. Об этом 24.kg сообщила жительница Бишкека Эркин Айдаралиева.

По ее словам, школу № 76 закрыли в 2019 году на капитальный ремонт, а ее воспитанников временно определили в учебные заведения № 45 и № 4. Однако на протяжении двух лет ремонт не сделали и школу открывать не собираются.

«В школе обучались более 500 детей. Всех определили в другие школы, до которых очень далеко добираться. Среди нас есть родители, которые не могут ежедневно оплачивать детям проезд. Нам сказали, что отремонтируют школу в скором времени и школьников вернут обратно, однако спустя два года выясняется, что никакого ремонта не было. Зато там разместили избирательный участок. Среди родителей ходят слухи, что школу продали», — рассказала мама одного из учеников.

Митингующих принял глава Свердловского района Бишкека Мурат Осмонов. Родители школьников высказали ему свои требования.

«Двух моих детей определили в школу № 45, а остальных в № 4. Я — мать-одиночка. Получаю пособие в 5 тысяч 670 сомов. 5 тысяч я отдаю за квартплату, а на остальные 670 сомов даже 5 литров растительного масла не могу купить. Я уже не говорю о других продуктах питания. Я собираю бутылки и отправляю детей в школу, мы стараемся не пропускать уроки. Только в 5-м классе учатся у меня три ребенка. Каждый день им на дорогу я должна давать по 60 сомов. Иногда я не знаю, где взять деньги на дорогу, приходится брать в долг», — сказала одна из родительниц.

Встреча продолжается в закрытом режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188427/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Кульджинском районе полностью сгорела школа
В Кара-Суйском районе полностью сгорела школа
В Бишкеке на карантин закрыли школу. Там выявили COVID-19 у детей и учителей
В Исфане школу имени Гагарина хотят переименовать. Учителя категорически против
Со школьников в Чалдоваре и Каинды требуют деньги за питание. Родители возмущены
Постройте школу, и вас полюбят. Мальчик из Тюпа обратился к Садыру Жапарову
В Кадамджайском районе строят школу на 275 ученических мест за $723 тысячи 861
Пожар в школе в Таласской области. В МЧС назвали причину возгорания
В школе в Таласской области произошел пожар
Возвращение в школу. Надолго ли?
Популярные новости
Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и&nbsp;как проходила свадьба Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Кыргызстанцы будут отдыхать 7&nbsp;апреля. Переносить выходной не&nbsp;будут Кыргызстанцы будут отдыхать 7 апреля. Переносить выходной не будут
Российская авиакомпания открывает чартеры в&nbsp;Бишкек. Узнай маршруты Российская авиакомпания открывает чартеры в Бишкек. Узнай маршруты
Бизнес
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5&nbsp;апреля Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5 апреля
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
1 апреля, четверг
13:42
Премьер-министр получит вакцину в порядке очередности Премьер-министр получит вакцину в порядке очередности
13:38
В Госстрое уволили директора и его заместителей
13:32
Дело Гульбары Калиевой. Активисты встали на защиту экс-главы Верховного суда
13:31
Местные выборы. Жасур Азимов подозревается в подкупе голосов
13:26
В Бишкеке появятся три новых сквера