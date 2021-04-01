Эксперты ВОЗ до сих пор не установили причину происхождения коронавируса

Эксперты ВОЗ, изучавшие происхождение коронавируса, не получили полной информации от китайских властей. Об этом сообщили «Новости ООН».

По их данным, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, посвященном выходу доклада о происхождении вируса SARS-CoV-2, отметил, что организация пока не нашла источник вируса. «Поэтому необходимо продолжить научные исследования и приложить к этому все усилия», — сказал он.

В январе группа из 34 ученых из Австралии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Катара, Кении, Китая, Нидерландов, России, США и Японии побывала с миссией в китайском городе Ухане, откуда, согласно имеющимся данным, инфекция берет свое начало.

Специалисты изучили четыре версии происхождения вируса: передача от дикого животного к человеку, передача через животное-посредника, заражение через замороженные продукты питания и утечка из лаборатории.

Ученым так и не удалось прийти к какому-то окончательному выводу и полностью опровергнуть или, наоборот, подтвердить одну из существующих гипотез. В ходе поездки у экспертов возник ряд вопросов, на которые предстоит найти ответы в ходе дальнейших исследований.

Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что, хотя ученые получили доступ к большим объемам информации, для изучения первых случаев заражения коронавирусом им нужны дополнительные данные от китайских властей, в том числе биологические образцы, относящиеся к сентябрю 2019 года.

«Я общался с командой ученых, они рассказали мне о трудностях, с которыми столкнулись, когда пытались получить доступ к «сырым» данным. Я надеюсь, что в дальнейшем в ходе совместных исследований будет происходить более своевременный и полный обмен данными», — сказал он.

Эксперты подтвердили многочисленные случаи заражения на уханьском рынке, где продают, в частности, мясо диких животных, однако источник заражения так и не был установлен. Они отметили, что необходимо провести дальнейшие исследования и проверить происхождение мяса, которое продается на рынках в Ухане и его окрестностях.

Также специалисты посетили несколько лабораторий в Ухане и пришли к выводу: вероятность того, что вирус передался человеку в результате утечки из лаборатории, крайне мала.

Однако глава ВОЗ считает, что анализ этой версии был недостаточно глубоким: требуется больше данных и необходимы дальнейшие исследования.

«Хотя команда пришла к выводу, что утечка из лаборатории — наименее вероятная гипотеза, она требует дальнейшего расследования. Возможно, понадобится дополнительная экспертная миссия, и я готов такую миссию развернуть», — заметил он.