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Общество

Как кыргызстанцы будут отдыхать в мае

Как кыргызстанцы будут отдыхать в мае, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, Трудовым кодексом установлены нерабочими праздничными днями 1 мая (праздник труда), 5 мая (День Конституции), 9 мая (День Победы).

В ведомстве напомнили, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Однако, согласно постановлению правительства «О переносе выходного дня» от 30 декабря 2020 года, 3 мая 2021-го (признается выходным, поскольку 1 мая совпадает с выходным) перенесен на рабочий день 8 января 2021 года. Таким образом он будет рабочим днем. 10 мая — выходной день.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188308/
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