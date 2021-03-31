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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке введут ограничения на проведение тоев и свадеб

В Бишкеке введут ограничения на проведение тоев и свадеб. Об этом сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, окончательное решение примут исходя из решения Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Информацию по ограничительным мерам предоставят сегодня ближе к вечеру.

«Каждый район страны будет докладывать об эпидемиологической ситуации. В зависимости от этого будем принимать решения совместно с местными властями и врачами. Думаю, что некоторые меры примем в Бишкеке, Чуйской области и некоторых районах Иссык-Кульской области», — сказал он.

Ранее премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Он подчеркнул, что система здравоохранения, медработники должны быть готовы к росту уровня заражения.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 88 тысяч 374 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188269/
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