COVID-19. В Бишкеке введут ограничения на проведение тоев и свадеб

В Бишкеке введут ограничения на проведение тоев и свадеб. Об этом сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.
По его словам, окончательное решение примут исходя из решения Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Информацию по ограничительным мерам предоставят сегодня ближе к вечеру.
«Каждый район страны будет докладывать об эпидемиологической ситуации. В зависимости от этого будем принимать решения совместно с местными властями и врачами. Думаю, что некоторые меры примем в Бишкеке, Чуйской области и некоторых районах Иссык-Кульской области», — сказал он.
Ранее премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Он подчеркнул, что система здравоохранения, медработники должны быть готовы к росту уровня заражения.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 88 тысяч 374 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.