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Общество

Из-за строительства многоэтажного дома рухнула стена детсада и часть кухни

В Бишкеке из-за строительства многоэтажного дома рухнула стена детского сада и часть кухни. Видео опубликовали в соцсетях.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 29 на 30 марта на улице Темирязева. Автор публикации рассказала, что обращалась во все инстанции, когда строительная компания начала рыть котлован в 50 сантиметров от забора садика, однако все безрезультатно.

«Еще во время пандемии по соседству с нашим детским садом началось строительство многоэтажного дома, котлован под новый дом выкопали чуть ли не в 50 сантиметрах от нашей стены. Мы писали обращения в прокуратуру, Госэкотехинспекцию, акимиат, но безрезультатно. Пока мы пытались решить все вопросы в правовом поле, готовя исковое заявление в суд и повторные жалобы, произошло такое. Сегодня ночью стена, отгораживающая детский сад от стройки, упала и вместе с этой стеной половина кухни. Про ущерб мы пока молчим. Да, нам повезло, что никого не было. Да, нам повезло, что газ не взорвался и пожар не начался. Но до каких пор нам должно везти? Почему мы так беззащитны при таком количестве государственных структур?» — написала автор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188147/
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