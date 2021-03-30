Из-за строительства многоэтажного дома рухнула стена детсада и часть кухни

В Бишкеке из-за строительства многоэтажного дома рухнула стена детского сада и часть кухни. Видео опубликовали в соцсетях.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 29 на 30 марта на улице Темирязева. Автор публикации рассказала, что обращалась во все инстанции, когда строительная компания начала рыть котлован в 50 сантиметров от забора садика, однако все безрезультатно.