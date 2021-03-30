15:05, 30 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
Из-за строительства многоэтажного дома рухнула стена детсада и часть кухни
15:05, 30 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
В Бишкеке из-за строительства многоэтажного дома рухнула стена детского сада и часть кухни. Видео опубликовали в соцсетях.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 29 на 30 марта на улице Темирязева. Автор публикации рассказала, что обращалась во все инстанции, когда строительная компания начала рыть котлован в 50 сантиметров от забора садика, однако все безрезультатно.
«Еще во время пандемии по соседству с нашим детским садом началось строительство многоэтажного дома, котлован под новый дом выкопали чуть ли не в 50 сантиметрах от нашей стены. Мы писали обращения в прокуратуру, Госэкотехинспекцию, акимиат, но безрезультатно. Пока мы пытались решить все вопросы в правовом поле, готовя исковое заявление в суд и повторные жалобы, произошло такое. Сегодня ночью стена, отгораживающая детский сад от стройки, упала и вместе с этой стеной половина кухни. Про ущерб мы пока молчим. Да, нам повезло, что никого не было. Да, нам повезло, что газ не взорвался и пожар не начался. Но до каких пор нам должно везти? Почему мы так беззащитны при таком количестве государственных структур?» — написала автор.