В Бишкеке временно изменен маршрут троллейбуса № 5, а № 14 приостановил работу

В Бишкеке временно изменен маршрут троллейбуса № 5, № 14 приостановил работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, сегодня в 10.53 на подстанции — на отрезке улицы Шота Руставели и микрорайона «Джал» — произошла авария. На место оперативно выехали сотрудники городского троллейбусного управления (МП «БТУ»), ведутся ремонтные работы.​

«Из-за угрозы перенапряжения сети по причине большой нагрузки внесены временные изменения:

троллейбусный маршрут № 5, который ранее курсировал от микрорайона «Тунгуч» до микрорайона «Джал», временно будет ездить от микрорайона «Тунгуч» до микрорайона № 8. Троллейбусный маршрут № 14 временно приостановил работу», — отметили в муниципалитете.

«Это временные меры, маршруты будут восстановлены по мере устранения аварии. Мы приносим извинения за причиненные неудобства», — добавили в пресс-службе.