В Федерации профсоюзов просят отклонить законопроект «О профсоюзах». Об этом на пресс-конференции заявила и. о. председателя ФПК Рыскуль Бабаева.

По ее словам, Федерация профсоюзов — это добровольное объединение профсоюзных организаций. Принцип формирования Федерации профсоюзов строится снизу вверх, то есть первичные профсоюзные организации создают республиканские отраслевые, региональные (областные) межсоюзные объединения, а те в свою очередь образуют Федерацию профсоюзов.

«На наш взгляд, установление требований в новом законопроекте является нарушением принципа независимости деятельности профсоюзных организаций. Справка-обоснование содержит в основном общую информацию, без доводов за изменение регламентации целого ряда правоотношений в данной сфере. При этом законопроектом также нарушаются такие основные принципы осуществления деятельности профсоюзных организаций, как добровольность вступления в профсоюзные организации и их объединения, равноправие членских организаций, подотчетность выборных профсоюзных органов. Хотелось бы напомнить, что деятельность профсоюзов по своей правовой природе строится на принципах добровольности, важнейшим условием которого является равноправие членских организаций», — рассказала Рыскуль Бабаева.

Изучив представленный проект закона «О профессиональных союзах», члены организации пришли к выводу, что он может негативно отразиться на развитии профсоюзной деятельности в стране, поскольку направлен на формирование централизованного вертикального управления профсоюзной деятельностью с усилением полномочий председателя ФП.

«Законопроектом вносятся изменения, регламентирующие права и обязанности, порядок избрания и отстранения председателя ФП. Изменения направлены на необоснованное усиление полномочий председателя ФП, в том числе и на усложнение процедуры его отстранения от должности, что в конечном итоге может привести к злоупотреблениям им своими полномочиями», — считает и. о. председателя Федерации профсоюзов.

Председатель профсоюзов работников легкой отрасли Канат Осмонов отметил, что, если этот законопроект будет принят, принципы демократии и коллегиального принятия решений исчезнут. По его мнению, в этом случае профсоюзы больше не смогут самостоятельно определять свою организационную структуру, условия численности членов профсоюзов, устанавливать свои органы управления и сроки их выборности.

Законопроект поставит профсоюзы в жесткие рамки, угрожая экономике Кыргызстана и, следовательно, рабочим местам.

«Принятие этого законопроекта может повлиять на участие Кыргызстана в программе Всеобщей системы преференций (ВСП+). Она дает кыргызским производителям право экспортировать около 6 тысяч товарных позиций в ЕС по нулевым тарифным ставкам, при этом ежегодный экспорт по программе ВСП+ достигает $100 миллионов. Эти торговые преференции были предоставлены Кыргызстану со стороны ЕС в обмен на исполнение республикой обязательств по 27 международным конвенциям, касающимся, в частности, прав человека и трудовых прав», — сказал Канат Осмонов.

Уточняется, что на сегодня против законопроекта собрано более 70 тысяч подписей, а МОТ, международные объединения профсоюзов и неправительственные организации направили руководству страны многочисленные возражения.

«Поэтому мы, члены профсоюзного движения Кыргызстана, предлагаем инициаторам отклонить антинародный и антиконституционный законопроект «О профсоюзах» и направить его на доработку», — заключила Рыскуль Бабаева.