Цифровое телевещание в Каинды восстановили. Об этом 24.kg сообщили в РПО РМТР.

Уточняется, что с 22 по 25 марта из-за обширных повреждений цифрового автоматического телевизионного ретранслятора ТВ-сигнал отсутствовал. В течение этого времени специалисты работали над устранением неполадок. После ремонта в Каинды установили ретранслятор выходной мощностью 60 Вт.

Сейчас оборудование работает в штатном режиме, параметры сигнала цифрового телевещания соответствуют требуемым техническим нормам.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что жители Каинды в очередной раз жалуются на отсутствие ТВ-сигнала. По ее словам, телевизоры у многих жителей перестали показывать 19 марта в 00.00.