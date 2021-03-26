Выйдут не все. Кто вернется в школы в четвертой четверти, рассказали в мэрии

Четыре параллели в школах Бишкека продолжат обучение в онлайн-режиме. Об этом на брифинге сообщила начальник управления образования мэрии Эльмира Иманалиева.

«В четвертой четверти в школы выйдут 7 параллелей, которые уже вернулись к традиционной форме обучения. По остальным четырем (6-е, 7-е, 8-е, 10-е классы), предполагаем, что будут обучаться пока онлайн. Последующие две-три недели покажут динамику эпидситуации», — отметила она.

Она также добавила, что и детские сады продолжат работать как после возобновления традиционной формы. «С учетом того, что обязаны соблюдать алгоритм, открыли подготовительные, дежурные группы для нуждающихся семей. Всего в детсады вернулись около 4 тысяч 300 детей», — добавила она.