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Общество

Какие районы в Кыргызстане расположены в зоне высокой сейсмической уязвимости

В Кыргызстане 12 районов расположены в зоне высокой сейсмической уязвимости. Об этом говорится в исследовании местных сейсмологов и зарубежных ученых.

Согласно документу, в Чуйской области это: город Бишкек, Аламединский и Сокулукский районы. В Джалал-Абадской области — Базар-Коргонский, Ноокенский и Сузакский районы. В Ошской области — город Ош, Араванский, Кара-Суйский и Узгенский районы. В Баткенской области — Кадамджайский район и в Нарынской — Кочкорский район.

Оценку сейсмических рисков социальной инфраструктуры на территории КР проводили несколько лет назад при поддержке Всемирного банка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187663/
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