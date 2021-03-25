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Общество

В Бишкеке в апреле откроется новый Центр обслуживания населения

В апреле в Бишкеке откроется еще один Центр обслуживания населения. Об этом сообщает ГРС.

По данным ведомства, ЦОН будет открыт на базе торгового центра «Эльдорадо» на первом этаже по адресу: проспект Жибек Жолу, 381.

Общая площадь помещения составляет около 1 тысячи 245 квадратных метров.

Центр обслуживания населения будет функционировать в режиме работы Open space. Кроме того, для удобства услугополучателей планируется пересмотреть режим работы ЦОН. В пилотном порядке он будет работать до 22.00.

ЦОНы стали имиджевым проектом Государственной регистрационной службы. На сегодня в столице действуют шесть центров обслуживания населения и два мини-ЦОНа. По Кыргызстану насчитывается 26 ЦОНов.

ЦОНы нового формата позволят повысить качество и доступность предоставления государственных услуг населению, максимально упростить процесс получения первоочередных документов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187627/
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