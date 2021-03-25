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Общество

Кыргызстан и Узбекистан договорились о поставках электроэнергии

Кыргызстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

Отмечается, что достигнута договоренность о взаимных поставках электрической энергии в объеме до 750 миллионов киловатт-часов по условной цене. Поставка электроэнергии из Узбекистана будет происходить с марта по октябрь 2021 года и в марте — апреле 2022-го с последующим возвратом данного количества электроэнергии в Узбекистан с июня по август 2021-2023 годов.

«Договоренность о взаимных поставках достигнута для накопления воды в Токтогульском водохранилище и обеспечения поливной водой сельскохозяйственных потребителей Узбекистана в вегетационный период 2021-2023 годов», — подчеркнули в Минэнерго.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187587/
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