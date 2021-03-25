В Бишкеке увеличат количество санитарных рейдов в общественных местах

Вице-мэр столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаева провела встречи с районными акимиатами по вопросу усиления санитарного контроля по всей столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, Айжан Чыныбаева поручила представителям каждого района увеличить количество санитарных рейдов в общественных местах, напомнить руководителям организаций, кафе и ресторанов, торговых точек об обязательном соблюдении санитарных норм среди сотрудников и клиентов.

Читайте по теме В Бишкеке усилен санитарный контроль из-за роста числа заболевших COVID-19

В муниципалитете попросили горожан не заниматься самолечением. «Если вдруг вы чувствуете, что заболели, можете проконсультироваться с врачами кол-центра 118. Наши операторы всегда готовы оказать вам необходимую помощь. Носите маски, обрабатывайте руки антисептиком, соблюдайте дистанцию, ну и, конечно же, занимайтесь спортом, укрепляйте иммунитет», — отметили в мэрии.

Напомним, в Бишкеке усилили санитарный контроль, увеличили количество инспекций мобильных бригад по хозяйствующим субъектам из-за роста числа заболевших COVID-19.