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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке увеличат количество санитарных рейдов в общественных местах

Вице-мэр столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаева провела встречи с районными акимиатами по вопросу усиления санитарного контроля по всей столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, Айжан Чыныбаева поручила представителям каждого района увеличить количество санитарных рейдов в общественных местах, напомнить руководителям организаций, кафе и ресторанов, торговых точек об обязательном соблюдении санитарных норм среди сотрудников и клиентов.

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В муниципалитете попросили горожан не заниматься самолечением. «Если вдруг вы чувствуете, что заболели, можете проконсультироваться с врачами кол-центра 118. Наши операторы всегда готовы оказать вам необходимую помощь. Носите маски, обрабатывайте руки антисептиком, соблюдайте дистанцию, ну и, конечно же, занимайтесь спортом, укрепляйте иммунитет», — отметили в мэрии.

Напомним, в Бишкеке усилили санитарный контроль, увеличили количество инспекций мобильных бригад по хозяйствующим субъектам из-за роста числа заболевших COVID-19.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187549/
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