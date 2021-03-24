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Общество

Выбили зубы, угрожают. Дети кыргызстанки просят вызволить маму из Казахстана

Дети кыргызстанки просят вызволить маму из Казахстана. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, к нему за помощью обратилась уроженка Ошской области Р.А., 1982 года рождения, проживающая в городе Жетысае Туркестанской области.

«Наша землячка попала в трудную ситуацию в Казахстане. Взяла через банк товар и автомобиль в рассрочку, но пять месяцев не выплачивала проценты, за это члены ОПГ отвезли ее в лес, избили очень сильно и оставили там. Думали, что она мертва. Выбили все зубы, остался только один. Отобрали машину. Теперь угрожают детям. Также она жалуется, что супруг каждый день избивает ее. Детей забрали родственники мужа. Написала заявление в РОВД, но оно просто лежит уже третий месяц. Она просит вызволить ее в Кыргызстан», — рассказал адвокат.

Шердора Абдыкапарова
Фото Шердора Абдыкапарова. Пострадавшая

Помимо этого, дети пострадавшей записали видеообращение к своим родственникам с материнской стороны с просьбой помочь их маме.

«Мы соскучились по маме. Хотим к ней. Наша мама очень страдает. Пожалуйста, помогите ей. Наша мама хочет забрать нас в Кыргызстан, но у нее это не получается. Я знаю, что дядя Ержан и тетя Дина, которые у нас не раз гостили, пили чай, сейчас мучают ее. Заберите нас. Помогите маме. Умоляем вас», — говорят они на видео.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187455/
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Выбили зубы, угрожают. Дети кыргызстанки просят вызволить маму из Казахстана